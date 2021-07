Covid, Bassetti: “Da maggio al San Martino solo pazienti non vaccinati, due sono giovani e molto gravi”

Genova. “Nelle ultime 24 ore al Policlinico San Martino ci sono stati 3 nuovi ricoveri di pazienti Covid dopo giorni di assoluta calma rispettivamente di 39,40 e 51 anni, di cui due molto gravi. Tutti e tre sono non vaccinati”. Lo dice sulla sua pagina facebook il direttore di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti che ribadisce l’appello a vaccinarsi.

“Da maggio ad oggi abbiamo ricoverato in ospedale unicamente persone non vaccinate – ricorda Bassetti – Non mi stancherò di dirlo: non vaccinarsi equivale a mettere a rischio la propria vita e quella delle persone che abbiamo intorno. Vale per tutte le fasce di età: nessuna esclusa”.

Bassetti dice anche che grazie ai vaccini ora si potrà “tornare alla normalità e eliminare rapidamente la quarantena e la mascherina anche al chiuso per i vaccinati”.