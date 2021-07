Costa Firenze arriva a Savona: domani la presentazione, domenica la partenza della prima crociera

Savona. È arrivato il momento di Costa Firenze. La nuova nave, costruita da Fincantieri e consegnata lo scorso dicembre, ha dovuto rinviare la sua partenza a causa del Covid, ma ora è pronta a salpare il Mediterraneo. E lo farà domenica, alzando le ancore proprio dal porto di Savona.

Domani mattina al Palacrociere la presentazione alle autorità e alla stampa. Il direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti, incontrerà i sindaci di Firenze (città a cui è ispirata la nave) e di Savona, rispettivamente Dario Nardella e Ilaria Caprioglio, oltre al commissario generale per l’Italia a Expo 2020 Dubai Paolo Glisenti, il presidente della Commissione Turismo di Anci Luca Pastorino, il Director Regional Department for Europe UNWTO Alessandro Priante.

Costa Firenze sarà così battezzata prima della partenza che, come detto, avverrà da Savona, domenica 4 luglio. Un data posticipata di quasi 5 mesi rispetto ai programmi iniziali. Dopo la consegna, infatti, la prima crociera era prevista per il 28 febbraio, ma la pandemia ha costretto Costa Crociere a rinviare il tutto. Così dopo Costa Smeralda, che ha dato il via alla stagione crocierista 2021 della compagnia genovese appartenente al gruppo Carnival, sarà il turno dell’ultima arrivata in flotta.

Costa Firenze navigherà nel Mediterraneo fino alla fine di novembre 2021, per poi spostarsi in inverno a Dubai, dove proporrà crociere negli Emirati Arabi, Oman e Qatar, che permetteranno di visitare anche “Expo 2020 Dubai”. Da aprile 2022 tornerà a offrire crociere di una settimana in Italia, Francia e Spagna.

Una nave ambasciatrice dello stile italiano che si ispira al Rinascimento fiorentino: alla sua arte, al suo gusto e alla sua raffinatezza. Con una stazza di 135.500 tonnellate lorde e una capacità di oltre 5.200 ospiti, Costa Firenze si rivolge soprattutto alle famiglie con un’offerta di intrattenimento e servizi dedicata.

Una crociera che si distingue anche per la sua sostenibilità, le eccellenti performance ambientali di Costa Firenze, infatti, sono state riconosciute dal RINA (ente di certificazione internazionale) con la Green Star 3, notazione volontaria che comprende tutti i principali aspetti legati all’impatto ambientale di una nave, per ognuno dei quali prevede requisiti massimi di tutela e prevenzione (rifiuti, acque grigie, acque nere, olio dai macchinari, CO2, ozono, gas serra, particolato, ossidi di zolfo, azoto, acqua di zavorra).