Coronavirus, Toti: “Il 40% dei liguri ha completato il ciclo vaccinale”

Liguria. “Oggi abbiamo superato il 40% di liguri completamente immunizzati con due dosi di vaccino: su 1.509.805 abitanti 614.701 persone hanno già ricevuto la seconda dose. Un passaggio molto importante in un momento in cui il numero di positivi sta crescendo. E allora invito ancora una volta a vaccinarsi perché questo è l’unico modo di evitare nuovamente una quarta ondata e aprofittare anche degli Open Night che stiamo organizzando su tutto il territorio”.

Lo dice il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti, facendo il punto sui vaccini e i dati odierni nel giorno in cui prende il via in Liguria la terza Open Night organizzata da Regione in cinque hub distribuiti su tutto il territorio dove sarà possibile non solo ricevere la prima dose di vaccino , ma anche anticipare la seconda somministrazione.

“Per la prima volta questa sera – spiega il presidente Toti – sarà possibile effettuare le seconde dosi di Pfizer se la prima dose è stata fatta almeno 21 giorni prima, fino ad un massimo di 42 giorni o effettuare la vaccinazione eterologa. Questa settimana abbiamo oltre 80.000 prenotazioni di vaccini, al netto della tre giorni di Open Night che prende il via questa sera e che proseguirà domani e venerdì, grazie alla quale contiamo di arrivare a 90.000 somministrazioni nella settimana”.

Nella Asl 1 Imperiese le vaccinazioni saranno effettuate dalle 19 alle 22 nelle seguenti sedi: al Palafiori di Sanremo questa sera, giovedì al Palasalute di Imperia e venerdì al Palabigauda a Camporosso; Nella Asl 2 Savonese si svolgeranno al Terminal Crociere di Savona (dalle 20 alle 23) in tutte e tre le giornate; Nella Asl 3 Genovese verranno effettuate nell’Hub della Fiera del Mare (dalle 19 alle 22) in tutte e tre le giornate; Nella Asl 4 del Tigullio (dalle 19 alle 22) all’Auditorium San Francesco di Chiavari; Nella Asl 5 Spezzina (dalle 19 alle 22) questa sera all’ex Fitram, giovedì al San Bartolomeo a Sarzana e Venerdì a Levanto.

Intanto oggi sono 110 i nuovi casi positivi su un totale di 3.250 tamponi molecolari e 3.015 test antigenici effettuati. Aumentano di due i pazienti ospedalizzati, 106 sono quelli in isolamento domiciliare e si registra un deceduto. Per quanto riguarda i vaccini sono state 13.899 le dosi somministrate nelle ultime 24 ore di cui 11.002 di tipo freeze (Pfizer e Moderna) e 2.897 quelle di tipo cold (Astrazeneca e Johson) per un totale di 1.560.023 di vaccini somministrati dall’inizio della campagna vaccinale, e di 614.701 persone in Liguria che hanno completato la vaccinazione sul totale della popolazione, pari al 40% dei residenti.