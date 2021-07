Coronavirus, Liguria: 117 nuovi positivi, nessun decesso ma aumentano i ricoveri

Genova. Sono 117 i nuovi casi di coronavirus su 2873 tamponi molecolari e 2747 test antigenici rapidi processati secondo il bollettino quotidiano della Regione Liguria. Non risultano decessi ma aumentano, seppur di poco, gli ospedalizzati, oggi pari a 24, di cui 5 in terapia intensiva. In generale 4 in più di ieri.

In particolare, al San Martino ne risultano 10, di cui 5 in terapia intensiva: 1 più di ieri; al Galliera 7; al Gaslini 1 rispetto a ieri e 1 anche a Sestri Levante.

Tuttavia risultano in aumento anche le persone in isolamento domiciliare, oggi 107 in più di ieri.

Il totale dei casi positivi in regione è di 1.894. In generale risultano 1033 casi nella provincia di Genova, 180 a Savona, 310 alla Spezia, 171 a Imperia.

Mentre per quanto riguarda i vaccini, ad oggi le somministrazioni raggiungono il 90%, ossia 1.601.404 dosi su 1.789.062 consegnate.

Nelle ultime 24 ore ne sono state inoculate 16.659 a Mrna di cui seconde dosi: 549.624 3.151. Mentre sono 2936 quelle a vettore virale, di cui 97.328 le seconde dosi.