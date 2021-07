Coronavirus, la pandemia spaventa ancora: annullato il concerto genovese dei Jethro Tull

Genova. “A causa dell’attuale pandemia da Covid 19 ancora in corso, le date dei Jethro Tull previste in Italia per questa estate sono annullate”.

Questo il laconico comunicato stampa che annuncia la cancellazione delle date dell’atteso tour della band inglese: un annullamento dovuto alla situazione sanitaria in Inghilterra, da cui il gruppo proviene, per la quale le autorità italiane hanno imposta la quarantena obbligatoria, ma che ha il sapore amaro di un incubo che ritorna.

A Genova la data era previsto il 27 luglio prossimo, e al momento non è chiaro se sarà recuperata in futuro. Sono previsti i rimborsi dei biglietti già acquistati, ma il concetto non cambia: ancora una volta il Covid torna in qualche modo a chiuderci in casa.