Coronavirus, in provincia di Genova solo un nuovo contagio e 15 ricoverati in ospedale

Genova. Sono 7 i nuovi positivi al coronavirus su 2.747 tamponi molecolari e 2.488 test antigenici rapidi processati in Liguria. Lo riferisce la Regione nel consueto bollettino quotidiano sull’emergenza Covid. Calano gli ospedalizzati e non si registrano nuovi decessi.

Dei nuovi contagi solo uno è in provincia di Genova, 5 sono nell’Imperiese e uno nello Spezzino. Nella città metropolitana ci sono 791 dei 1.313 attualmente positivi (se ne contano 2 in più perché i nuovi guariti sono 5).

Sono 21 i ricoverati in ospedale in tutta la Liguria, di cui 7 in terapia intensiva. A Genova sono 8 al San Martino (6 in terapia intensiva) e 4 al Galliera. Altri 3 sono a Sestri Levante. In isolamento domiciliare complessivamente 97 persone (invariate). Il bilancio delle vittime è fermo a 4.352. In sorveglianza attiva 225 soggetti.

I vaccini somministrati sono l’87%, cioè 1.398.111 dosi somministrate su 1.615.217 consegnate. In totale oggi sono state somministrate 12.212 dosi. Hanno completato il ciclo 452.932 persone con Pfizer o Moderna, 52.194 con AstraZeneca o Johnson & Johnson.