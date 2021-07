Coronavirus, in Liguria 7 nuovi positivi e in totale 20 ricoverati in ospedale

Genova. Sono 7 i nuovi positivi al coronavirus oggi in Liguria, a fronte di 2.346 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.169 tamponi antigenici rapidi. Sono i dati del bollettino della Regione. Sempre stabili gli ospedalizzati mentre si registra un nuovo decesso col bilancio che sale a 4.352.

In tutto ci sono 20 persone ricoverate in Liguria, le stesse di ieri, di cui 6 in terapia intensiva (tutti al San Martino, dove c’è anche un ricoverato in media intensità). Altri 3 sono al Galliera, gli altri sono distribuiti nel resto della Liguria. In isolamento domiciliare 108 persone (3 in più).

I casi attuali sono 1.312 (uno in meno) con 7 nuovi guariti, di cui 792 in provincia di Genova. I nuovi contagiati sono 5 in provincia di Genova, 1 alla Spezia, 1 a Savona. In sorveglianza attiva 336 soggetti.

Sono state somministrate 1.370.351 dosi di vaccino su 1.542.509 consegnate, l’89%. Nelle ultime 24 ore ne sono state inoculate 10.173. Hanno completato il ciclo 443.044 persone con Pfizer o Moderna, 48.991 con AstraZeneca o Johnson & Johson.