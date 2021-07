Coronavirus, altri 55 positivi in Liguria: un decesso e 3 ricoverati in più

Genova. Sono 55 i nuovi positivi al coronavirus su 2.628 tamponi molecolari e 3.245 test antigenici rapidi secondo il bollettino inviato dalla Regione. Tornano a crescere gli ospedalizzati, 16 in tutta la Liguria (tre piu di ieri). E si registra un nuovo decesso:una donna di 72 anni ricoverata alla Spezia.

Tra i nuovi positivi la gran parte è in provincia di Genova (22 persone). Seguono La Spezia (18), Imperia (12), e Savona (3). I positivi attuali sono 1.476 in tutta la Liguria – cioè 5 in meno – di cui 844 residenti in provincia di Genova. In sorveglianza attiva 358 persone.

Per quanto riguarda gli ospedalizzati nelle strutture genovesi sono 5 al San Martino (tutti in terapia intensiva) e 4 al Galliera.

I vaccini somministrati sono 1.519.004 su 1.725.593 consegnati, l’88%. Sono 8.348 le dosi inoculate nelle ultime 24 ore. In tutto sono state immunizzate 500.725

persone con vaccini Pfizer o Moderna e 82.651 con AstraZeneca e Johnson & Johnson.