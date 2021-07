Coronavirus, 8 nuovi casi su 1541 tamponi. Verso il mezzo milione di vaccinati con due dosi

Genova. Sono 8 i nuovi positivi al coronavirus oggi in Liguria, a fronte di 1.541 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 717 tamponi antigenici rapidi. Sono questi i dati del bollettino odierno della Regione.

In tutto si contano 22 persone ricoverate in ospedale in tutta la Liguria (1 in più rispetto a ieri) di cui 7 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 97 persone (7 in meno).

I casi attuali di Covid salgono a 1.311 (+342), ma sono 7 i nuovi guariti. Nel bollettino odierno si segnala che, per un problema informatico, sono stati inseriti nei giorni scorsi, erroneamente, 300 guariti in più. Da inizio pandemia così il totale delle persone guarite dalla malattia sono 97.821.

I nuovi contagiati sono 5 in provincia di Genova, 0 a Savona e 1 a Imperia, 2 alla Spezia. In sorveglianza attiva 201 soggetti.

Sono state somministrate 1.385.850 dosi di vaccino su 1.558.217 consegnate, l’89%. Nelle ultime 24 ore ne sono state inoculate 9.625. Hanno completato il ciclo 448.303 persone con Pfizer o Moderna, 50.295 con AstraZeneca o Johnson & Johnson.