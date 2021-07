Coronavirus, 26 nuovi casi ma gli ospedalizzati scendono a 16 in tutta la regione

Genova. Sono 26 i nuovi positivi al coronavirus su 2.400 tamponi molecolari e 3.129 test antigenici rapidi processati secondo il bollettino quotidiano della Regione Liguria.

Il totale dei casi positivi in regione è di 1361. La maggior parte sono in provincia di Genova: 812. I nuovi casi sono 6 in provincia di Genova, 4 Savona, 14 La Spezia, 1 Imperia. Un caso non è riconducibile a residenti in Liguria

Negli ospedali ci sono 16 persone ricoverate, di cui 7 in terapia intensiva. A Genova ci sono 7 pazienti al San Martino e 1 al Galliera. In isolamento domiciliare 139 persone, 12 in più. Il bilancio delle vittime resta fermo a 4.352. In sorveglianza attiva 212 soggetti in Liguria.

I vaccini somministrati sono l’87%, cioè 1.444.782 dosi su 1.664.663 consegnate. Nelle ultime 24 ore ne sono state inoculate 8841. I vaccinati a ciclo completo sono 470.379 con Pfizer o Moderna, 62.080 con AstraZeneca e Johnson & Johnson.