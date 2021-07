Coppa Italia di Eccellenza: i gironi e il programma della prima giornata

Sono stati comunicati oggi i gironi della Coppa Italia di Eccellenza. Tutti composti da tre squadre, tranne il girone “A”, nel quale figurano soltanto due compagini. Taggia e Ospedaletti si sfideranno dunque in gara di andata e di ritorno. Discorso analogo per il girone G. Di seguito le partite in programma la prima giornata e le società che osserveranno il turno di riposo.

La Federazione precisa quanto segue:

In caso di ammissione al Campionato Nazionale di Serie “D” della Società F.C. Vado i Gironi si intenderanno così ridefiniti: Girone “A” triangolare con la Società A.S.D. Ventimigliacalcio e Girone “C” accoppiamento con gare di andata e ritorno.

Primo turno: 6 gironi triangolari da disputarsi con gare di sola andata nei giorni 29 agosto, 01 e 05 settembre e 2 accoppiamenti da disputarsi con gare di andata e ritorno nei giorni 29 agosto e 05 settembre; le restanti giornate verranno disputate infrasettimanalmente.

Girone A