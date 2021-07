Consorzio di promozione dell’aglio di Vessalico, obiettivo 400 quintali nel 2022

Il neonato Consorzio di promozione, valorizzazione e tutela dell’Aglio di Vessalico non vuole perdere tempo e, dopo aver ampliato a 16 il numero di aziende aderenti, sta muovendosi per la prossima stagione seminativa prevista tra ottobre e novembre.

Lo fa, attraverso le aziende aderenti, ampliando i terreni destinati alla coltivazione dell’Aglio di Vessalico, negli undici Comuni dell’Alta Valle Arroscia che possono vantare la possibilità di coltivare questa eccellenza agroalimentare del Ponente. La produzione 2021 delle aziende aderenti al Consorzio, presentata la scorsa settimana all’annuale e storica Fiera dell’Aglio a Vessalico, è stata di circa 250 quintali. L’obiettivo, per il 2022, è di arrivare ai 400 quintali e, proprio per questo, il Consorzio, che si propone anche come centrale di acquisto, ha comperato 50 quintali di semenza per coprire i circa 10 ettari di terreno destinati dalle 16 aziende a questa coltivazione.

Accanto al ruolo di centrale di acquisto il Consorzio si propone di essere centrale di commercializzazione, aiuto per l’assistenza agrofitosanitaria, formazione professionale per gli addetti, allungamento della stagionalità del prodotto e la costituzione di una vera e propria filiera dell’Aglio di Vessalico anche in chiave di turismo gastronomico.

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa e Stefano, per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici, ogni lunedì e venerdì: clicca qui per leggere tutti gli articoli.