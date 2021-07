Confindustria Genova, il presidente designato Umberto Risso ha presentato la sua squadra

Genova. Questo pomeriggio, il Consiglio Generale di Confindustria Genova ha approvato la squadra di Vice Presidenti presentata dal Presidente designato Umberto Risso.

Si tratta di Sonia Sandei (vicario) con delega alla Execution del PNRR e alla Transizione ecologica del porto; Andrea Carioti, con delega a Territorio e Rigenerazione urbana; Maria Caterina Chiesa, con delega a Finanza e Internazionalizzazione; Vittoria Gozzi, con delega a Startup e Formazione; Beniamino Maltese, con delega all’Economia del mare; Tommaso Profeta, con delega alla Transizione digitale; Nicoletta Viziano, con delega a Cultura, Turismo e Comunicazione.

Il presidente designato Umberto Risso mantiene per sé la delega alla Transizione energetica.

insieme con l’ultimo Past President Giovanni Mondini e i Presidenti in carica della Piccola Industria, Andrea Razeto, e dei Giovani Imprenditori, Emilio Carmagnani, i Vice Presidenti andranno a comporre il Consiglio di Presidenza.

L’Assemblea che voterà il Presidente di Confindustria Genova per il quadriennio 2021-2025 è prevista per il 21 luglio.