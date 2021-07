Concessioni, Lega: Giovannini convochi tavolo urgente su autostrade

Genova. “La Lega chiede al Mims di convocare con urgenza un tavolo per coordinare le concessioni autostradali, per capire cosa sta accadendo alla rete prima del definitivo collasso. La gravità della situazione nel Nord Ovest è sotto gli occhi di tutti. Il porto di Genova, principale scalo nazionale, rischia di rimanere isolato per tutto il mese di agosto con gravi danni all’economia nazionale a causa della chiusura h24 di un tratto della A10.”.

Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, responsabile nazionale Infrastrutture e componente commissione Trasporti, a margine del question time al ministro Giovannini.

“Inoltre, sarebbe opportuno che alle gare per le concessioni partecipasse più di un solo concorrente. Escludere contendenti a priori mantenendo in vita una sola offerta può diventare un problema, anche nei confronti dell’Ue. Sulle concessioni autostradali ci sono tensioni che stanno portando al blocco del sistema. Sembra che la tragedia di ponte Morandi a Genova non abbia ancora fatto capire ad alcuni la gravità della condizione in cui versano le nostre infrastrutture”.