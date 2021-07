CIVM: Roberto Malvasio sul podio alla “Trento – Bondone”

Il pilota di Ronco Scrivia primo in Gruppo Racing Start Plus

Prime tangibili soddisfazioni per Roberto Malvasio in seno al CIVM (Campionato Italiano Velocità Montagna) 2021, a cui partecipa con la Seat Leon in configurazione TCR della DP Racing de L’Aquila. Alla 70^ edizione della mitica “Trento – Bondone”, infatti, il pilota di Ronco Scrivia ha conquistato il successo nel Gruppo Racing Start Plus, dimostrando di aver trovato un buon feeling con la non facile vettura spagnola.

“Anche se per questa stagione ho scelto di non guardare molto le classifiche privilegiando maggiormente la conoscenza della Seat Leon – ammette il portacolori della Winners Rally Team – ed anche se la concorrenza non era la solita, è un successo buono per il morale e che mi ha fatto molto piacere perché è giunto al termine di una gara come sempre non facile in cui ho patito un problema alla frizione che richiedeva la massima attenzione da parte mia, specie in fase di partenza e nei tornanti. Penso, ad ogni modo, di aver fatto una prova discreta oltre ad un buon passo in avanti nel mio percorso di apprendimento della vettura”.

La logistica delle prossime prove del CIVM, probabilmente, costringerà Roberto Malvasio ad una significativa pausa: il pilota di Ronco Scrivia tornerà alle salite in occasione della cronoscalata del Passo dello Spino, a settembre, e di quella di Orvieto, ad ottobre. Non è da escludere, però, di vedere il portacolori della Winners Rally Team in gara al rally Golfo dei Poeti, a fine agosto.

La Seat Leon di Roberto Malvasio alla “Trento – Bondone”