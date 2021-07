Chiavari, al via la manutenzione del sottovia autostradale di via Pianello

Chiavari. Nuove asfaltature in città e manutenzione conservativa del sottovia autostradale di via G.B. Pianello. Due interventi disposti, e finanziati, da Aspi a seguito delle richieste effettuate dell’amministrazione comunale durante l’incontro avvenuto a giugno con i vertici del 1° Tronco.

“Con la chiusura del viadotto di Valle Ragone e il passaggio dei mezzi pesanti in città, l’asfalto in diversi tratti è stato danneggiato – spiega il sindaco Marco Di Capua – Inizieranno domani, lunedì 11 luglio, i lavori di rifiacimento della pavimentazione stradale, per circa 2 km complessivi, da corso Millo fino all’incrocio con viale Arata, per proseguire con corso Genova, piazza Caduti di Nassiriya, via Castagnola, corso Montevideo, corso Gianelli, corso Italia fino a corso De Michiel”. Previste modifiche alla viabilità ordinaria, come da ordinanza della Polizia Municipale, con divieto di sosta nei tratti oggetto di lavori e circolazione veicolare regolamentata a senso unico alternato o con impianto semaforico.

Partiranno, sempre nella giornata di lunedì, anche i lavori di manutenzione conservativa del sottovia di via Pianello. “Dopo il confronto avvenuto con Aspi, in cui abbiamo esposto le nostre preoccupazioni e perplessità riguardo lo stato del viadotto che attraversa via Pianello, la società si è attivata disponendo immediatamente indagini conoscitive e programmando una serie di interventi necessari per la sicurezza di tutti coloro che transitano in quel tratto” aggiunge il primo cittadino Di Capua.

Prevista la chiusura al traffico veicolare e pedonale da lunedì 12 luglio fino al 16 luglio, mentre dal 19 luglio verrà installato un impianto semaforico (come da ordinanza in allegato).