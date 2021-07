Genova. Incendio questa mattina intorno alle 7 in una profumeria in via Jori a Certosa.

Sul posto sono arrivati i pompieri dopo l’allarme lanciato da diversi abitanti a causa del fumo denso che usciva dal negozio.

I vigili del fuoco hanno spento il rogo dopo circa un’ora. Non ci sono feriti ma i danni sarebbero ingenti.

(foto credits: Mary Carme Camma sul gruppo facebook Quelli di Certosa)