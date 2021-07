Ceranesi, rocciatore precipita da una falesia: portato in elicottero al San Martino

Ceranesi. Paura nel tardo pomeriggio a Ceranesi per un giovane rocciatore che è caduto durante un’escursione sulla falesia Pietragrande nella zona di Livellato, meta gettonata per l’arrampicata sportiva.

Sul posto sono intervenuti i militi del 118 con l’elicottero dei vigili del fuoco.

L’infortunato è stato stabilizzato su una barella e poi caricato a bordo verso l’ospedale San Martino.

Per fortuna le ferite riportate non sono particolarmente gravi: il trasporto in ospedale è avvenuto in codice giallo. L’uomo non è in pericolo di vita.