Cep, in tre su una moto rubata: la polizia insegue tre minorenni ma uno riesce a scappare

Genova. Notte movimentata al Cep, quartiere popolare del ponente genovese, dove la polizia ha dovuto ingaggiare l’inseguimento di una moto di grossa cilindrata, poi risultata rubata e a bordo della quale si trovavano tre ragazzini.

Gli agenti di una volante, sul posto per un controllo di routine, hanno notato la compagine passare a bordo dell’unico motoveicolo in via Martiri del Turchino. Dei tre a bordo, peraltro, solo chi era al manubrio indossava il casco.

Gli agenti hanno intimato l’alt ma per tutta risposta il conducente della moto ha accelerato ulteriormente. Di lì è iniziato l’inseguimento nelle vie del quartiere.

I ragazzi non avevano alcuna intenzione di fermarsi, anzi, uno di loro ha preso a calci – in corsa – la portiera della volante.

L’inseguimento è finito in via Novella quando uno dei ragazzi ha perso il controllo del mezzo e ha fatto finire tutti a terra. I 17enni sono scappati a piedi. Di uno di loro si sono perse le tracce.

Gli altri due sono stati bloccati dai poliziotti e portati in pronto soccorso per alcune ferite. Sono stati quindi denunciati per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale in concorso.