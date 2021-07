Centro storico, schiamazzi e rumori molesti: una mail del municipio per segnalarli

Genova. Il municipio Centro Est ha approvato all’unanimità una mozione in tema di schiamazzi e rumori molesti, tema particolarmente sentito in centro storico a causa della particolare conformazione dei caruggi.

In seguito alla mozione, proposta da Linea convidisa, il municipio ha istituito una mail per il monitoraggio degli schiamazzi sul territorio: municipio1monitoraggioschiamazzi@comune.genova.it

“L’istituzione di questa casella di posta non sostituisce lo strumento delle segnalazioni alla polizia municipale – spiega il consigliere municipale di Linea Condivisa Vincenzo Palomba – o eventuali esposti, ma consente di costruire una mappatura delle zone del nostro municipio più “rumorose” , di individuarne le cause e cercare di intervenire per risolvere la problematica”.

“Questo è un primo ma fondamentale passo nella presa di coscienza di questa problematica sempre più diffusa e motivo di contrasti, a volte insanabili, tra residenti. Ovviamente -precisa Palomba- è indispensabile un lavoro di sensibilizzazione sul tema e il coinvolgimento degli amministratori condominiali per ottenere risultati apprezzabili: entranbe le proposte sono contenute nella mozione”.

“Come Linea Condivisa,- conclude Palomba, il consigliere della lista guidata da Gianni Pastorino- ci riteniamo soddisfatti e ci auguriamo che questa iniziativa contribuisca anche a quello che riteniamo un movimento di educazione civica: il rispetto delle libertà altrui, in particolare quello del riposo”.