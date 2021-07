Case vacanze di lusso, Liguria tra le più ricercate: in testa Portofino, Santa e Rapallo

Liguria. Se il settore immobiliare ‘ordinario’ registra ancora una forte empasse, il comparto dell’extra lusso non conosce crisi: nel 2021 l’interesse è salito di oltre il 65%. E a piacere e intrigare gli stranieri con conti in banca da capogiro è la nostra regione, la seconda tra le preferenze tricolore.

È questo quanto emerge da una ricerca del Luxforsale.it, portale specializzato esclusivamente negli immobili di lusso. “Il dato che colpisce in questi primi sei mesi dell’anno – afferma il ceo Claudio Citzia – è il vero e proprio assalto da parte di stranieri alla ricerca di super proprietà di lusso in affitto in Liguria, un incremento così importante non si registrava da 10 anni a questa parte, tanto che la Liguria è diventata la seconda regione più ricercata dopo la Sardegna ”.

Tra le mete preferite anche due località genovesi: Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo, a cui si aggiungono Bordighera, Sanremo, Alassio e Finale . “Purtroppo per i locatari le offerte sono davvero poche, tanto che i proprietari molto spesso fanno una vera e propria asta tra i potenziali inquilini”, spiega Citzia.

Ma cosa si intende con immobili di lusso? Quelle proprietà il cui affitto mensile è superiore a 10mila euro. Un budget che, però, appare “quasi economico” se paragonato a quanto alcuni clienti sono disposti a spendere: da 50mila euro al mese fino a picchi di ben 400mila.

Con un budget così elevato, le richieste lo sono altrettanto: i ricchissimi vanno alla ricerca di zone parzialmente isolate, vicinanza al mare e ai porti, piscina e campi da tennis, ampie metrature esterne e/o soprattutto interne.

“Proprio quest’ultimo fattore fa comprendere come a ricercare immobili di pregio siano veri e propri magnati multimilionari (in alcuni casi anche personaggi del Jet set internazionale) – sottolinea Citzia – La ricerca, infatti, è rivolta a proprietà con un numero importante di bagni e camere da letto (almeno 5) per soddisfare le esigenze sia della famiglia, che del personale di servizio”.

Ma non solo, tra le principali motivazioni anche la bellezza dei nostri luoghi e la “tranquillità”, ovvero la volontà di alloggiare in un luogo sicuro da un punto di vista della salute e dal quale ci si può spostare velocemente.

“Sicuramente altri posti al mondo molto ambiti fino a qualche anno fa, come sud est asiatico, oceano indiano, mar Rosso, ma anche le stesse Spagna e Grecia offrono meno garanzia sulla sanità”, afferma Citzia.

Infine, secondo la ricerca elaborata dall’ufficio studi Luxforsale, molto spesso gli inquilini milionari una volta alloggiato nell’immobile, mirino ad acquistarlo a cifre da capogiro.