Carignano, Vacalebre (FdI): “Caserma Rosolino Pilo pregio per la città”

Genova. “Il futuro di Genova passa anche dalla riqualificazione degli spazi presenti. Nella

maggioranza dei casi sono spazi importanti e situati in zone centrali e non possiamo permettere in alcun modo che vadano rovinati o non utilizzati per scopi utili alla città di Genova”.

Così commenta il Consigliere Comunale Genovese di FdI Valeriano Vacalebre firmatario della mozione 86/2021 presentata all’ ultimo consiglio comunale riguardante la riqualificazione della Caserma Rosolino Pilo nel quartiere di Carignano.

Continua dicendo “E’ già da alcuni anni che è stato siglato un protocollo d’intesa tra Prefettura di Genova e l’Agenzia del Demanio, attuale proprietaria, per la riqualificazione della Caserma per utilizzare i locali ad uso Governativo, insediandovi uffici della Prefettura e della Dia. La mozione, votata all’ unanimità, vuole rafforzare la posizione della Giunta dinanzi ai soggetti che dovrebbero ristrutturare la struttura”.

Immediata e favorevole la risposta dell’Assessore Garassino che, tramite il dirigente dell’Assessorato all’ Urbanistica ha verificato le pratiche contrattuali e controllerà l’avanzamento dei lavori che cominceranno nel Gennaio del 2022.