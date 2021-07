Caos autostrade, la proposta di Garibaldi (Lega): “Aliscafi tra Genova e le riviere”

Genova. “Occorre trovare soluzioni alternative idonee per alleggerire il traffico sulle autostrade, come ad esempio l’istituzione di un servizio di aliscafi e/o motoscafi veloci a grande capienza che colleghi le riviere del Levante e del Ponente al centro città di Genova”.

A lanciare la proposta dopo l’ennesima giornata infernale sulle autostrade liguri è il consigliere regionale della Lega Sandro Garibaldi: “Sono inaccettabili i disagi per gli utenti. Il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini ha dichiarato, in sintesi, che la situazione è molto grave e non si risolverà in poche settimane o mesi. Infatti, ci vorranno diversi anni”.

“In tal senso – fa sapere Garibaldi in una nota – ho già contattato l’assessore regionale Andrea Benveduti e il consigliere delegato della Città Metropolitana Claudio Garbarino, i quali si sono resi immediatamente disponibili per esaminare questa interessante opportunità da tutti i punti di vista, incluso quello di supporto logistico alle nostre imprese”.

“Lo studio di verifica dei costi e di fattibilità per l’avvio in tempi brevi di questo progetto dovrà prevedere anche il trasporto capillare dei passeggeri su appositi ‘bus-navetta’ verso le destinazioni cittadine. In questo progetto saranno quindi coinvolti anche i battellieri che operano sulle coste genovesi e delle Riviere”, conclude Garibaldi