Caos a De Ferrari, Crivello all’attacco: “Aspettiamo che la giunta spieghi cosa è successo”

Genova. Sapere che cosa è successo e, soprattutto, perchè. Questa la richiesta di Lista Crivello per la giunta Bucci sui fatti successi ieri sera poco prima della partita a De Ferrari.

“La giunta Bucci, come è noto, non disdegna proporre comunicati stampa, sarebbe impossibile poterli contare, centinaia e centinaia…Sabato 10 luglio l’amministrazione comunale informava i genovesi che avrebbe allestito 2 maxischermi per garantire loro di assistere alla partita Italia-Inghilterra, tale scelta è stata effettuata anche da altre città, mentre altre realtà non hanno concesso nulla di simile per evitare rischi ed assembramenti”.

“A Genova è stata emessa un’ordinanza che per motivi di sicurezza e di incolumità prevedeva una serie di obblighi, tra cui quello che consentiva l’ingresso, nelle aree dove assistere alla partita, poco più di due ore prima del fischio d’inizio. Quanto accaduto in piazza De Ferrari lo abbiamo appreso dalle immagini dei vari organi d’informazione e dai successivi articoli di stampa, dai quali si evinceva che il sistema dei controlli era saltato, quasi nessuna mascherina, molti sono entrati senza pass e non sono mancati momenti di grande tensione”.

Ma non solo: “Secondo gli esperti del settore, come il professor Icardi, abbiamo visto degli assembramenti che sarebbe stato meglio non ci fossero stati. A questo punto, nonostante siano passate molte ore dall’evento, restiamo in attesa di un comunicato stampa della giunta Bucci che ci dia la sua interpretazione, magari facendo un bilancio della serata che secondo alcuni, purtroppo, ha avuto un esito più che prevedibile. Suggeriamo un’altra occasione per comunicare con la città che potrebbe essere rappresentata dalla seduta del Consiglio Comunale di martedì 13 luglio in Sala Rossa a Palazzo Tursi”.