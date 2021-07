Canottaggio: i liguri ai mondiali Under 23 di Racise

Genova. Un quarto, un sesto e un ventiduesimo posto. È il bilancio dei vogatori liguri a Racice in occasione dei Mondiali Under 23 disputato da mercoledì a oggi. Ad avvicinarsi maggiormente al podio iridato, è Alessandro Bonamoneta, vogatore di Sportiva Murcarolo e Fiamme Gialle, con il quarto posto a bordo dell’Ammiraglia.

Insieme ai compagni Achille Benazzo, Federico Marsi, Luca Giurgevich, Antonio Zaffiro, Paolo Covini, Giovanni Codato, Davide Comini, con Emanuele Capponi al timone, l’Italia inizia subito lottare con Germania e Stati Uniti. Barca azzurra è ai primi 500 metri in seconda posizione dietro alla Germania prima di subire il sorpasso degli Stati Uniti. L’Italia scivola ancora di una posizione, a vantaggio della Gran Bretagna, ma non demorde e tenta l’ultima carta nei metri finali. Lotta a 4 per le medaglie, Bonamoneta e compagni chiudono quarti con i britannici che vincono il mondiale sugli Stati Uniti per soli 21 centesimi mentre la Germania è terza.

Lorenzo Gaione, genovese in forza al Cus Torino, termina la propria finale nel doppio al sesto posto insieme a Francesco Molinari. A vincere è la Grecia, davanti a Germania, Svizzera, Gran Bretagna e Bielorussia.

Il singolista azzurro Edoardo Rocchi (GS Speranza Prà), al termine della Finale D, conclude il mondiale under 23 di Racice al 22° posto assoluto. Edoardo ha portato a termine la gara di oggi lottando palata su palata con gli avversari e alla fine si è piazzato quarto dietro a Moldavia, Norvegia e Portogallo,