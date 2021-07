Campionato Italiano di specialità, la New Racing for Genova ha brillato alla “Favale-Castello”

Genova. Quarta tra le scuderie, la New Racing for Genova ha archiviato con soddisfazione lo slalom “Favale-Castello”, valido per il Campionato italiano di specialità, a cui ha preso parte con cinque piloti. Il migliore tra questi è risultato essere il genovese Roberto Risso (Sport Prototipo L.R. 001 Suzuki) che, autore di una buona prestazione, alla settima posizione assoluta finale ha abbinato anche il successo in Classe E2 SC 1400 e la soddisfazione di essere stato il più veloce tra i tanti locali in lizza.

Buon secondo posto invece per Nicolò Franca (Peugeot 106) in Classe A1400, dove si è registrato il debutto assoluto di Luca Torrisi che, al volante di una Fiat Panda, ha conquistato la quarta posizione finale migliorando, di salita in salita, il proprio scratch. Vittorie di classe, seppur in solitaria, anche per il vice-presidente Luca Formentera (Suzuki Swift – RS TB-W1.0) e Mattia Canepa (Citroën C2 VTS – RS1.6), entrambi autori di buone prestazioni.

L’attenzione della New Racing for Genova si sposta ora sul prossimo Rally di Salsomaggiore Terme, in calendario il 31 luglio e 1 agosto, dove la scuderia sarà presente con gli equipaggi formati da Manuel Sartori e Simona Camera (Renault Clio RS – N3) e da Marta De Paoli e Stefano Tiraboschi (Renault Clio – R1). Nella gara storica, invece, a difendere i colori della scuderia genovese ci sarà Sandro Rossi (Renault R5 Gt Turbo).