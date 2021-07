Campionati Italiani tennistavolo, la squadra maschile del TT Genova si colora d’argento

La squadra Maschile Allievi del Tennistavolo Genova ha ottenuto l’argento ai Campionati Italiani Giovanili, che si sono svolti a Terni e si sono appena conclusi. La formazione era composta da Gabriele Donato, Alessandro Costa, Flavio Bertolini ed Emanuele Schiaffino.

I primi tre turni sono stati molto positivi per la squadra genovese, testa di serie numero due del torneo: gli incontri con Milano Table Tennis Academy, Tennistavolo Torino e TT Silver Lining si sono conclusi a favore dei liguri senza che perdessero nemmeno una partita. In finale hanno poi ceduto 3-1 al Verzuolo, testa di serie numero 1, che ha schierato in campo Giacomo Izzo e Simone e Andrea Garello. L’unico incontro vinto dal TT Genova è stato quello giocato da quest’ultimo contro Alessandro Costa.

Sebbene non sia arrivato nessun altro podio, numerosi sono stati i giovani pongisti liguri che hanno preso parte alla rassegna, essendosi qualificati dalle fasi regionali che si erano svolte a Chiavari ad aprile. A tutti i partecipanti va riconosciuto l’impegno di aver affrontato la trasferta e l’esperienza: tutto ciò è di buon auspicio per il diffondersi del Tennistavolo nella nostra regione.