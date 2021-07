Camogli, perde il controllo dell’auto e rimane in bilico sulla scarpata

Camogli. Ha perso il controllo della vettura ed è finito nella scarpata, rimanendo però in bilico grazie al “supporto” della fitta vegetazione, riuscendo quindi a uscire indenne dall’incidente.

E’ successo questo mattina sulle alture di Camogli, in via Bana, dove l’automobilista era in transito con la sua auto: per cause ancora da accertare, la vettura è uscita dalla sede stradale rimanendo per fortuna incastrata.

Risolutivo l’intervento dei vigili del fuoco, che con un argano manuale sono riusciti a riportare in auto la vettura. L’autista, che era riuscito a mettersi in salvo, ha quindi ripreso possesso della sua auto dopo un’avventura che non dimenticherà facilmente.