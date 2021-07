Camion in fiamme in una galleria della A10, autostrada chiusa tra Pra’ e Pegli: traffico in tilt

Aggiornamento ore 8.40 – Secondo quanto riportato dai Vigili del Fuoco accorsi sul posto con due squadre a prendere fuoco sarebbe stato un camion con rimorchio che per fortuna non trasportava carichi pericolosi. Le fiamme sarebbero state domate, ed è iniziata la fase di bonifica. Per fortuna non si registrano al momento feriti.

Genova. Un mezzo pesante ha preso fuoco in una galleria sulla A10, tra Pra’ e Pegli in direzione di Genova, costringendo alla chiusura della tratta al traffico.

L’incendio si è verificato all’altezza del chilometro 8,3: all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 km di coda. Uscita obbligatoria a Genova Prà e rientro in autostrada a Genova Pegli attraverso la viabilità ordinaria.

Sul posto sono presenti il personale di autostrade per l’Italia, la Polizia stradale, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso sanitari e meccanici.