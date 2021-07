Calciomercato: i movimenti di Lavagnese, Golfo Paradiso e Sammargheritese

Lavagna. Dopo alcuni movimenti in entrata (Lorenzio Dotto e Alessio Tissone), c’è da segnalare l’addio alla società bianconera dell’esterno Francesco Cantatore, che lascia, dopo una stagione e mezza, la Lavagnese.

Cantatore giocherà, nella prossima stagione, con il Città di Varese.

Cantatore, in precedenza ha militato con Fezzanese, Novese, Viareggio, Sestri Levante e Ligorna in Serie D, mentre tra i professionisti, ha giocato con la maglia del Savona.

Golfo Paradiso

Tris di arrivi in casa del Golfo Paradiso di mister Foppiano: Andrea Bertora, ex giovanili Sampdoria è l’acquisto per la fascia sinistra; Matteo Velati (classe 2002, ex Bogliasco) e l’estremo difensore Roi.