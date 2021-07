Cade con la moto sul Faiallo: 18enne in fin di vita al San Martino

Genova. Brutto incidente questo pomeriggio sulle curve del Faiallo, dove un ragazzo avrebbe perso il controllo della sua moto cadendo rovinosamente a terra.

Il giovane di circa 18 anni avrebbe riportato gravissime ferite durante la caduta: i medici del 118 sono intervenuti rapidamente ma per il trasporto in ospedale dal lontano valico appenninico è stato necessario l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente: secondo le prime testimonianze non sarebbero coinvolti altri mezzi e non risultato altre persone ferite. Nella storia delle “seducenti” quanto pericolose curve del Faiallo, non si contano purtroppo gli incidenti anche gravi tra i motociclisti che a migliaia ogni anno frequentano quell’asfalto.