Busalla, parla mister Gianfranco Cannistrà: “Matteo Becciu è un attaccante di grande prospettiva”.

Busalla. Il Busalla, attraverso un comunicato stampa, comunica l’arrivo in bianco blu del giovane attaccante Matteo Becciu, che va a rafforzare il reparto offensivo della squadra allenata da mister Gianfranco Cannistrà.

“Matteo Becciu, classe 2003, proveniente dalla Sampierdarenese, è un nuovo giocatore del Busalla Calcio. Il giovanissimo attaccante, uno dei migliori prospetti della sua età, sarà a disposizione di mister Cannistrà per il prossimo campionato”.

La società ed io abbiamo voluto fortemente Matteo Becciu, perché un giocatore che in prospettiva può fare al nostro caso – commenta mister Gianfranco Cannistrà – è una prima punta anche se in fase offensiva può ricoprire altri ruoli. La filosofia della società è quella di puntare sui giovani e su Becciu abbiamo avuto referenze importanti dal nostro mister del settore giovanile Tonino Nurra, che lo aveva allenato a Sampierdarena, speriamo possa crescere come noi ci auspichiamo”.