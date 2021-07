Brasati o fritti ma sempre golosi: i ravioli del Ponente Ligure ideali per gli aperitivi o come antipasto

Torniamo a parlare di ravioli, ma questa volta non quelli da condire con il “tuccu” di carne o di funghi, piuttosto quelli cotti sulla stufa a legna o, in alcune zone (e in alcune occasioni) fritti. Una goloseria, non c’è dubbio, che riguarda soprattutto le vallate del Ponente ligure, Valle Arroscia, Valle Impero, Valle Argentina e Val Nervia, solo per citarne alcune.

Il ripieno, molto spesso, è lo stesso dei ravioli che si mangiano bolliti e conditi con il sugo, ma il gusto è incredibilmente diverso. Merito del fuoco a legna della stufa (vabbè, oggi si fanno anche sulla griglia, che comunque, grazie all’alta temperatura, regala una bella “botta” di calore alla pasta) o dell’olio bollente. La cottura sulla stufa, nel passato, non era dovuta ad una questione di gusto, piuttosto ad una necessità per dare un pasto caldo a chi lavorava nei campi, nell’oliveto, nel bosco.

Cotti la sera prima sulla stufa, potevano essere facilmente trasportati all’alba, senza aprirsi o essere troppo umidi, nel “mandillu da gruppu”, quel grosso tovagliolo annodato che veniva portato nel cavagno di castagno, il cesto che conteneva l’inseparabile roncola, il coltello, il bottiglione di vino e, al ritorno, frutti di bosco (funghi o mele), verdure, erbe spontanee che spesso erano alla base del ripieno dei ravioli del giorno dopo. Una volta al lavoro scaldare i ravioli già cotti, su una pietra rovente o in un rustico barbecue, era semplice e il raviolo soddisfaceva il palato. Nel corso del tempo qualche “raviolo” ha vissuto di vita propria, trasformando il ripieno e diventando ricetta tipica, come ad esempio i barbagiuai, con ripieno di zucca, della Val Nervia.

Torniamo ai nostri ravioli “brasati” o fritti. Oggi molte trattorie dell’entroterra, anche quelle vocate ad una cucina contemporanea, propongono i ravioli cotti in maniera “alternativa” come stuzzicante e gustoso accompagnamento di un aperitivo, possibilmente con un bianco strutturato, pigato in prima linea, o come antipasto caldo di un pranzo o di una cena tipicamente ligustica.

