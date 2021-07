Bollino giallo per caldo del ministero della Salute per la Liguria fino al 31 luglio

Genova. Oggi 29 luglio, domani 30 e dopodomani e 31 luglio: per questi tre giorni e per la città di Genova il ministero della Salute ha diramato ufficialmente lo stato di “rischio disagio fisiologico per caldo” di livello giallo (si va dal verde, al giallo, all’arancione, al rosso).

Secondo le previsioni di Arpal e Limet avremo una situazione altalenante per quanto riguarda le temperature ma con una costante: i valori elevati, a cavallo dei trenta gradi, e soprattutto gli alti tassi di umidità.

Oggi, con il cielo soleggiato, le temperature sono aumentate ulteriormente ma anche domani ci sarà un possibile rialzo. Sulla costa si sfioreranno i 32 gradi. Ma ad aumentare saranno soprattutto le minime.

Le indicazioni del ministero della Salute sono quelle all’insegna del buon senso e della prevenzione: specialmente anziani, bambini e persone fragili devono evitare di uscire nelle ore più calde, bere acqua e bevande non zuccherate né alcoliche, vestire con tessuti leggeri e coprirsi la testa.