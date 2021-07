Bivaccano e abbandonano rifiuti sul lungomare di Pegli: intervento della polizia locale

Genova. Questa mattina sette agenti del nucleo antidegrado del reparto sicurezza urbana della polizia locale hanno sgomberato l’area prospiciente il pubblico esercizio “Libeccio” dove era stata segnalata una situazione di degrado causato dalla presenza di persone accampate, specie nelle ore notturne e del mattino, che spesso bivaccavano abbandonando i rifiuti sulla scogliera.

Gli agenti hanno trovato e identificato cinque uomini e una donna, di cui 3 privi di documenti. Uno di questi aveva nello zaino un pc portatile e varie strumentazioni elettroniche di proprietà di un cittadino francese. L’uomo è stato denunciato per ricettazione.

Due dei tre identificati presso il reparto di fotosegnalamento del reparto Giudiziaria della Polizia locale sono risultati in attesa di nulla osta per l’espulsione e sono stati quindi invitati a comparire presso l’Ufficio immigrazione della Questura il 9 agosto prossimo. I cinque sono stati sanzionati per il bivacco.

Sul posto è intervenuta Amiu che ha effettuato la bonifica del luogo. Soddisfatti i cittadini della delegazione che hanno ringraziato gli agenti.