Genova. Una trentina di abitanti della zona delle Gavette, Val Bisagno, questa mattina hanno portato un presidio di protesta sotto la sede del Consiglio regionale della Liguria per manifestare contro la convivenza forzata con il cantiere che nei prossimi dovrà mettere in sicurezza il viadotto Bisagno.

Al centro della protesta le compensazioni previste per i residenti che abitano sotto il ponte o nelle sue vicinanze: come più volte raccontato su queste pagine, infatti, la richiesta degli abitanti è quella di essere trasferiti definitivamente da un’altra parte, come è stato fatto per i residenti di via Porro all’indomani del crollo di Ponte Morandi. Ma non solo: in primo piano il tema della sicurezza, visto che dal ponte e dai primi lavori in quota, in questi mesi, sono caduti diversi oggetti, sfiorando in più situazioni la tragedia. E oggi molti di questi oggetti sono stati portati “in mostra” al presidio.

Sul tavolo del Pris, attivato da Regione Liguria per la prima volta in relazione ad un cantiere di manutenzione, però la trattativa non procede: la prima proposta, quella di un rimborso forfettario da 20mila euro a famiglia per chi vive sotto il viadotto, e 10mila per chi è nelle vicinanze, non è stata accolta con entusiasmo dagli cittadini delle Gavette, che chiedono un intervento delle istituzioni in loro difesa e rappresentanza.

Per questo motivo, dopo la protesta in via Fieschi, nel pomeriggio è atteso un presidio simile sotto Tursi, per portare il messaggio anche all’amministrazione comunale. Comune che in questi mesi “sarebbe stato poco presente” come i residenti lamentano, con il sindaco Bucci “che non è mai venuto a trovarci, almeno fino ad oggi”. E’ di stamattina, infatti, la notizia della visita ‘a sorpresa’ del primo cittadino, accompagnato dall’assessore Matteo Campora, che, recatosi in zona Gavette, ha incontrato gli abitanti: “Da parte dell’amministrazione comunale c’è l’impegno per proporre a chi di dovere soluzioni condivise anche questa mattina con i residenti e che possano soddisfare pienamente gli abitanti”, ha scritto Bucci sul suo profilo facebook.