Autostrade, tir in fiamme sulla A12: traffico bloccato per un’ora e mezza in direzione di Genova

Genova. Un tir è andato in fiamme questo pomeriggio sulla A12 all’altezza del casello di Levanto – Carrodano, in direzione del capoluogo ligure. La strada è rimasta chiusa fino alle 17,30 per permettere le operazioni di ripristino del manto stradale.

Al momento non sono noti i dettagli dell’incendio e le cause: il camion trasportava crusca e l’autista si sarebbe accorto del fumo che usciva dal mezzo, facendo quindi in tempo ad accostare e uscire incolume dalla cabina.

Sul posto l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato incessantemente per mettere in sicurezza la carcassa del tir, andato completamente distrutto nell’incendio. Ovviamente si sono registrati pesanti disagi per tutti i viaggiatori diretti a Genova.