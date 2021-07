Autostrade, mezzo da cantiere perde gasolio in galleria: 12 chilometri di code in A12

Aggiornamento ore 19:00 – Completato l’intervento di ripavimentazione della galleria, anche la seconda corsia è stata aperta al passaggio del traffico che, lentamente, sta assorbendo le code accumulatesi.

Genova. Sulla A12 Genova-Sestri Levante, nel tratto compreso tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno, per consentire il termine degli interventi di pavimentazione in corso all’interno della galleria Della Maddalena, è stata posticipata entro le prime ore della sera, la rimozione del cantiere prevista per le ore 14.

Ultimati gli interventi, ritardati per la perdita di gasolio da parte di uno dei mezzi impiegati nelle lavorazioni, sarà riaperta la seconda corsia al traffico all’interno della galleria. Al momento, quindi si viaggia su una sola corsia in quella tratta tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno.

Al momento nel tratto compreso tra Genova Nervi e Chiavari in direzione Livorno si registrano 12 km di coda, con rallentamenti che si alternano a traffico immobile.