Autostrade, incidente in A7 tra i bivi con A10 e A12: code e rallentamenti

Genova. Un incidente è avvenuto poco dopo le 17 in A7, nel tratto compreso tra il bivio con la A10 e quello con la A12 in direzione Milano.

Al momento non note le dinamiche dell’accaduto, e se ci sono dei feriti: quello che èerò è noto è che si stanno verificando code e rallentamenti su tutta la tratta autostradale interessata.

In particolare si registrano disagi per la viabilità sulla A12 in direzione della A7 tra Genova Est e lo svincolo, e sulla A10 a partire dal ponte Genova San Giorgio fino al punto interessato dall’incidente.