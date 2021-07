Nuova odissea in A12, fino a sette chilometri di code tra Chiavari e Recco

Aggiornamento ore 17. Situazione sempre di traffico intenso sulla A12 tra la riviera di Levante e il centro. In coda in autostrada anche il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, da poco presidente di Aci Genova, che racconta il blocco in diretta Facebook. “Così non funziona, così si può andare avanti”, sottolinea mostrato il traffico fermo e alcuni giovani che improvvisano un concertino in corsia di emergenza.

Aggiornamento ore 16.45. Al momento sono segnalate ancora code a tratti tra Chiavari e Rapallo, in direzione Genova e poi coda di un chilometro tra Rapallo e Recco. Molte le auto che si immettono sull’Aurelia e quindi viabilità ordinaria intasata all’uscita del casello di Rapallo.

Genova. Sulla autostrada A12 Genova Sestri Levante tra Chiavari e Recco in direzione Genova si segnalano fino a sette chilometri di coda a seguito di una vettura che ha preso fuoco al km 22,7. L’incidente è avvenuto dopo le 15.

Il traffico defluisce al momento su una corsia. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Situazione complicata anche sull’autostrada A26 – in territorio piemontese – dove alle 15 si registravano cinque chilometri di coda tra Alessandria sud e Ovada per incidente.

Nella notte altri pesanti disagi, ma a causa di cantieri di manutenzione, sul tratto tra Celle e Arenzano sulla A10 in direzione Genova.

(foto dal gruppo Facebook ReccoStrilla)