Auto a metano in fiamme sulla A7: autostrada bloccata verso Milano

Genova. Sulla A7 Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla, in direzione di Milano, il traffico è rimasto bloccato con 7 km di coda a seguito di una vettura che ha preso fuoco poco dopo lo svincolo di Bolzaneto.

Alle 15.30 si registrano ancora 3 chilometri di coda per il ripristino in seguito all’incidente.

Si tratta di un’auto alimentata a metano, cosa che sta richiedendo particolari cautele nell’intervento dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto pochi minuti dopo l’inizio dell’incendio. Per fortuna non si registrano feriti, visto che gli automobilisti coinvolti sono riuscita ad allontanarsi in tempo.

Traffico ovviamente in tilt: per i veicoli leggeri è consigliato uscire a Bolzaneto per proseguire fino a Busalla per la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso meccanico-sanitari.

Per i veicoli pesanti, invece, si conferma un’altra giornata di passione, visto che anche l’accesso della A26, sia da Genova che da Savona, risulta essere particolarmente congestionato a causa delle limitazioni di corsia dovute ai cantieri.

Video di Carlo Macripodari, gruppo Facebook Viabilità Genova