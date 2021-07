Assalto in massa all’open day della Fiera, esauriti 1.400 vaccini: “Tornate domani mattina”

Genova. Momenti di tensione e disagi all’hub vaccinale della Fiera di Genova, preso d’assalto per l’open day in programma oggi e domani che consente di ricevere senza prenotazione la prima dose Pfizer con richiamo anticipato a 21 giorni. Nonostante l’apertura fosse alle 13, molte persone sono arrivate già dalle primissime ore del mattino, col risultato che poco dopo le 14 le mille dosi disponibili (il numero però non era stato comunicato) erano già esaurite e tutti gli altri sono stati invitati a tornare domenica.

La situazione era stata sul punto di degenerare già in mattinata. La coda era arrivata fino all’ingresso dell’area fieristica ed è stato necessario l’intervento della protezione civile per riportare la calma. I volontari hanno iniziato a distribuire acqua in cartone alle persone che aspettavano in piedi sotto il sole cocente. L’organizzazione, per non rimandarle indietro a mani vuote, ha deciso di assegnare a ciascuno un biglietto con un orario progressivo invitandole a ripresentarsi all’hub a partire dalle 13. In questo modo, però, chi è arrivato nel primo pomeriggio si è visto rimandare l’appuntamento alle 17.

Poco dopo le due del pomeriggio dalla cabina di regia dell’hub è arrivato l’altolà: “Le mille dosi disponibili sono finite”. I volontari di protezione civile hanno comunicato la notizia alle persone in coda e gli animi si sono subito scaldati. “Nessuno ci ha detto che c’erano solo mille vaccini disponibili – hanno lamentato alcuni cittadini -. Se l’avessimo saputo non ci saremmo messi in coda. Ora pretendiamo almeno di ricevere un biglietto per l’appuntamento”. Di fronte alla rabbia che cresceva, sono stati trovati altri 400 slot extra per vaccinare entro la giornata chi si era già messo in fila, mentre altri volontari si sono spostati in fondo per rimandare indietro i candidati al vaccino che arrivavano man mano.

“Io sono arrivata qui da Sant’Eusebio convinta di potermi vaccinare in anticipo visto che ero già prenotata per il 14 luglio – racconta Enrica Cheldi, una lettrice di Genova24 -. Sarebbe bastato comunicare ai cittadini che c’era un numero limitato di dosi, invece sembra che l’open day sia stato organizzato solo per avere visibilità. Ci sono decine di persone che parcheggiano, camminano a piedi sotto il sole e poi vengono rimandate indietro”.

“Il numero di persone che hanno aderito dimostra che il messaggio dell’open day è passato – spiega Giacomo Zappa, responsabile dell’hub per Asl 3 – Noi abbiamo fatto del nostro meglio per regolamentare i flussi delle persone, che sono arrivate in maniera massiccia e, tutto sommato, non programmata, per accelerare le vaccinazioni mantenendo comunque la massima sicurezza. Abbiamo aumentato la produttività per questo open day programmando 750 vaccini per ognuna delle due mezzi giornate, che è il numero oltre il quale non possiamo andare”.

Un’adesione sicuramente sopra le aspettative, spinta proprio dalla possibilità di avere il richiamo dopo 21 giorni anziché i 42 normalmente previsti. “Siamo qui per ottenere il green pass, ad agosto partiamo per la Francia“, hanno spiegato due giovanissimi in coda. La prospettiva di essere vaccinati entro le vacanze è quella che ha spinto molti ad aderire all’open day, compreso chi disponeva già di una prenotazione a luglio.

Domenica l’apertura è prevista dalle 8 alle 13. “A chi verrà domani mattina ricordiamo di non arrivare eccessivamente in anticipo – raccomanda Zappa -. Ricordiamo di portarsi una penna biro e di tener presente che, trattandosi di un accesso diretto, senza appuntamenti, ci sarà un po’ da aspettare, ma questo è inevitabile e non dipende dalla velocità di vaccinazione, che comunque richiede i giusti tempi per una corretta prassi clinica, per il colloquio tra medico e utente”.

“Sono già oltre 500 le persone che, questa mattina, hanno ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer o Moderna in occasione degli open day senza prenotazione avviati in diversi hub della Liguria”, aveva annunciato in mattinata il presidente Giovanni Toti. In Asl 1: 80 al Palasalute di Imperia e 50 all’ Hub vaccinale di Taggia; in Asl4: 110 all’hub militare di Chiavari; in Asl5: 160 all’hub ex Fitram alla Spezia e 188 all’hub di Sarzana presso l’ospedale San Bartolomeo.