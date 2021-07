Assalto alla Diaz, la vera storia del riconoscimento di ‘coda di cavallo’ e il flop delle indagini affidate alla polizia

Genova. Nella scuola Diaz la sera del 21 luglio 2001 entrò chiunque: “una macedonia di polizia” la definì in aula lo stesso comandante Vincenzo Canterini. Al di là degli uomini del famigerato settimo nucleo del reparto mobile di Roma, di cui solo i capisquadra sono stati giudicati responsabili delle lesioni (reato prescritto prima della fine del processo), a massacrare i ragazzi che dormivano o che hanno cercato inutilmente riparo dopo l’irruzione furono anche molti altri poliziotti. Tra questi, come era emerso fin dalle prime testimonianze delle vittime alcuni poliziotti “in borghese con mazze da baseball”. Nessuno di loro è stato mai processato e condannato per quei fatti.

Quando la Procura chiese gli elenchi di chi aveva partecipato al blitz ricevette documenti parziali: gli agenti in divisa con i caschi erano irriconoscibili in mancanza di numeri identificativi e rispetto a tutti gli altri la situazione era ancora peggiore. Di fatto quella sera, quando in Questura i vertici della polizia presenti a Genova decisero il blitz, la gente venne letteralmente recuperata nei corridoi: chiunque volesse poteva unirsi a una delle due colonne di mezzi dirette in via Trento, chi sentì puzza di bruciato invece, ne rimase ben lontano. E oggi ringrazia il proprio istinto.

Tra le mille agghiaccianti immagini di quell’assalto violento, ripreso da un media attivista che si trovava all’interno della scuola Pascoli, un frame è rimasto per anni fissato nella memoria collettiva: quello di ‘coda di cavallo’, il poliziotto in borghese con la coda appunto che con un bastone di legno chiaro pesta qualcuno che si trova a terra.

Quel frame fu mandato a tutte le Questure d’Italia insieme alla richiesta ai diversi uffici circa la presenza a Genova di un agente con quella caratteristica fisica . La polizia all’epoca aveva garantito collaborazione alla procura di Genova che aveva affidato i riconoscimenti e le indagini a un gruppo creato ad hoc all’interno della squadra mobile. Ma i risultati di quelle indagini furono decisamente scarsi: dalle questure arrivarono fototessere dei poliziotti che risalivano all’epoca della prima comunione o poco più e rispetto alla ‘coda di cavallo’ le informazioni raccolte non portarono a risultati. La foto tratta dal firmato, fra l’altro, era certamente poco nitida.

La svolta arrivò nel 2007 quando venne acquisito quasi per caso il ‘girato’ non montato di una troupe della Rai che per prima arrivò davanti alla scuola. I consulenti della segreteria legale del G8, analizzando il video, trovarono un’immagine molto nitida con lo stesso poliziotto con la coda immortalato fuori dal cancello della scuola Diaz.

Questa volta l’immagine era chiara, ma chi era? A riconoscerlo, non furono i pubblici ministeri ma uno dei consulenti tecnici della segreteria degli avvocati che in questo processo tutelavano le vittime della Diaz. Il consulente, che era anche un attivista, aveva comparato l’immagine della Rai a una foto di una manifestazione genovese a cui aveva partecipato un paio di anni dopo il G8 e in cui era presente lo stesso poliziotto.

La coda era sparita ma il riconoscimento certo: il picchiatore in borghese era un agente in servizio alla Digos di Genova. Non solo, quello stesso poliziotto era solito presenziare a tutte le udienze del processo Diaz, seduto tra il pubblico.

Come sia stato possibile che in Questura nessuno sapesse che quella “coda” apparteneva a un poliziotto genovese che la Procura stava attivamente cercando tramite la squadra mobile resta un mistero. D’altronde, nessuno potrebbe ragionevolmente pensare che un dirigente Digos – fra l’altro in un momento storico in cui la polizia era nel pieno occhio del ciclone – potesse mandare in servizio un poliziotto che sapeva coinvolto nella vicenda Diaz a monitorare quel processo. Ancora più surreale è stato il fatto che lui (si chiama Luigi De Marinis, è stato allontanato dalla Digos anni fa e ora veste una divisa lontano da Genova) non abbia ritenuto di inventarsi una scusa per alcuna scusa per farsi mettere altrove.

La conclusione del tutto fu che il poliziotto fu riconosciuto in aula proprio durante un’udienza del processo Diaz ma, visto che erano passati oltre 5 anni dai fatti, il reato di lesioni si era ormai prescritto e il procedimento a suo carico non venne nemmeno aperto.