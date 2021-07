Anticipi e posticipi della prima e seconda giornata: giorni e orari di Genoa e Sampdoria

Genova. Inter-Genoa sabato 21 agosto alle 18.30, Sampdoria-Milan lunedì alle 20.45. Questi gli orari definiti dalla Lega Serie A per la prima giornata.

Il secondo turno vedrà le due genovesi affrontare alla stessa ora (domenica 29 agosto alle 18.30): Napoli (il Genoa al Ferraris) e Sassuolo.

Le prime giornate avranno come orario solo le 18.30 o le 20.45.

Inter-Genoa sarà su Dazn, Sampdoria-Milan su Dazn e Sky, Genoa-Napoli su Dazn, Sassuolo-Sampdoria su Dazn e Sky.

Intanto la Lega ha convocato un’assemblea per lunedì 26 luglio in cui verrà anche fornito un aggiornamento sulla commercializzazione dei diritti audiovisivi delle stagioni sino alla 2023-24, ma anche misure per la sostenibilità del sistema calcio.