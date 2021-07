Andrea Amerise è un nuovo difensore della Lavagnese

Lavagna. La Lavagnese comunica di aver ingaggiato, in prestito, Andrea Amerise, giovane (classe 2002) difensore centrale ed ex Nazionale Under 15, nella passata stagione tra i protagonisti della compagine Primavera 2B del Crotone.

Senso di posizione, anticipo e piedi buoni sono le sue doti, oltre alla personalità e alla sicurezza, che lo hanno fatto diventare capitano del Crotone (dall’under 15 fino alla Primavera), collezionando 17 presenze tra campionato e coppa con gli squaletti di mister Galluzzo.

Ringraziando per il buon esito dell’operazione l’avvocato Antonio Schilirò, procuratore del ragazzo, ad Andrea va un grosso in bocca al lupo per il suo esordio tra i grandi.