Genova. Nulla di nuovo sotto il sole, purtroppo, e con l’inizio della settimana ricominciano le code a Genova.

In questo momento non è tanto colpa delle autostrade, bensì si sta verificando quello che è successo anche la scorsa settimana con il porto di Genova non in grado di smaltire il traffico di mezzi pesanti per le operazioni di scarico.

Lunghe code di conseguenza si stanno verificando nella zona di San Benigno con l’elicoidale bloccata e incolonnamenti fin in lungomare Canepa.

Coda in uscita di Genova Ovest proprio a causa dei rallentamenti sulla viabilità ordinaria. Coda in uscita anche a Genova Bolzaneto sulla A7 per coloro che tentano di dribblare il traffico bloccato in zona centro.

In questo articolo spieghiamo cosa sta accadendo in porto a Genova con la ripresa dei traffici post pandemia e quali potrebbero essere le soluzioni.

Code e disagi per l’ingresso in porto a Genova

Aggiornamento: poco dopo le 9 la situazione è migliorata con code nella sola zona di San Benigno per i mezzi pesanti e le auto dirette in porto.