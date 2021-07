Ancora un incidente in A10: cisterna si ribalta in galleria, traffico bloccato verso Savona

Varazze. Dopo il caos provocato dall’incidente tra Genova Pra’ e Genova Pegli, con code oltre gli 11 km, altro sinistro all’interno di una galleria, questa volta in direzione Ventimiglia, avvenuto tra Varazze e Celle Ligure: coinvolto un mezzo pesante, per fortuna senza conseguenze per l’autista ma con gravi conseguenze per la viabilità in quanto è stata disposta la chiusura del tratto autostradale.

La cisterna che trasportava liquami, nella carambola provocata dall’incidente, si è messa di traverso sulla carreggiata e il carico si è staccato dalla motrice.

Sul luogo sono prontamente intervenuti i soccorsi sanitari, la polizia stradale, i soccorsi meccanici ed il personale della direzione di tronco di Genova di Autostrade per l’Italia; attualmente il traffico è bloccato e si registrano le prime code verso Savona.

Agli utenti provenienti da Genova e diretti verso Savona dopo l’uscita obbligatoria a Varazze si consiglia di percorrere la Strada Statale 1 Aurelia verso Celle Ligure dove rientrare in autostrada verso Savona.

Per le lunghe percorrenze si consiglia di immettersi in A26 verso Alessandria quindi in A21 verso Torino e successivamente di utilizzare l’A6 per raggiungere Savona.

Tempi lunghi, secondo quanto appreso, per una riapertura del tratto in quanto la rimozione del mezzo pesante, del suo carico e la messa in sicurezza complessiva della viabilità autostradale richiederanno parecchio tempo: diversi mezzi dei vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni sulla A10.