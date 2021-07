Alluvione in Germania, dai tifosi del Genoa raccolta di generi di prima necessità in vista dell’amichevole con il Meinz

Genova. Vestiti per uomini, donne e bambini, scarpe e indumenti intimi, alimenti a lunga conservazione. Sono solo alcuni dei generi di prima necessità elencati in un avviso diramato in queste ore dalla tifoseria organizzata del Genoa e rivolto non solo ai supporter rossoblù ma a tutta la città.

Sì perché, è proprio dalla Genova più volte ferita dalle alluvioni che parte l’iniziativa di solidarietà per la popolazione tedesca colpita dai nubifragi nei giorni scorsi.

Il tutto in vista dell’amichevole attualmente in programma contro il Mainz, Magonza, il prossimo 31 luglio. Il materiale raccolto, come spiegato in una lettera diffusa via social sarà consegnato dai tifosi rossoblu che si recheranno nella città messa in ginocchio dal maltempo. Come noto l’ultima alluvione ha distrutto interi paesi e causato centinaia di vittime.

“Abbiamo deciso di contattare il responsabile della tifoseria del Mainz per capire cosa possa essere d’aiuto in questo momento – si legge nel messaggio – ed ecco come fare”. La raccolta verrà centralizzata in via Armenia 5r: comincerà domani, 26 luglio, e terminerà il 29 luglio.