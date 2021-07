Liguria, allerta meteo gialla prolungata fino alle 17 sulle zone centrali e versanti padani

Liguria. Secondo l’aggiornamento del bollettino meteo diramato da Arpal, l’allerta meteo giallo per temporali è stata confermata fino alle 15 sul Levante (zona C) e prolungata fino alle 17 su centro e versanti padani (zone B,D,E).

In particolare, oggi martedì 27 luglio, persistono condizioni di instabilità per la presenza di alti valori di umidità nei bassi strati unitamente al passaggio di un’anomalia in quota. Fino al pomeriggio possibili temporali sparsi, inizialmente più probabili sulle zone interne tra BD, successivamente su CE e rilievi di A, anche di forte intensità. Fenomeni in successiva attenuazione ed esaurimento in serata. Venti meridionali localmente forti (40-50 km/h) sui rilievi.

Mentre domani mercoledì 28 luglio il transito di un rapido impulso instabile nelle ore centrali della giornata riattiva condizioni di locale instabilità con rovesci e temporali sparsi, più probabili al mattino su CE, in estensione a D e rilievi di A dalle ore centrali. Bassa probabilità di temporali forti su CDE, possibili allagamenti localizzati, danni puntuali per isolate raffiche di vento, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda le norme di autoprotezione