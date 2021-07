Alessio Tissone è un nuovo giocatore della Lavagnese

Lavagna. La Lavagnese del direttore generale Andrea Dagnino (nella foto) si è assicurata il diritto delle prestazioni sportive del forte difensore centrale (classe 1998, 1 metro e 84 centimetri di altezza) Alessio Tissone, ex Primavera della Sampdoria.

Cresciuto nel settore giovanile blucerchiato, il giocatore savonese ha collezionato 40 presenze e 1 rete con la formazione Primavera.

Ceduto al Gavorrano, ha giocato nel 2017, 6 partite in Serie C, per poi andare in prestito al Rezzato di Prina e Gilardino dove ha collezionato 18 presenze, raggiungendo i Play-off di Serie D.

Nella stagione successiva si è accasato all’Imolese, sempre in Serie C, dove ha disputato 8 gare. Nel 2019 è passato al Savona in Serie D (22 partite da protagonista).

Nella stagione appena conclusa ha militato nel Vado, dove ha messo insieme 33 presenze.